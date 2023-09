Sky – Inter, Calhanoglu in gruppo: sarà titolare. Sanchez, Pavard, Cuadrado: le ultime

Dopo la trasferta di Champions in casa della Real Sociedad, terminata 1-1, l'Inter sarà di nuovo impegnata lontano dal Meazza domenica alle 12.30 a Empoli. Inzaghi sceglierà tra oggi e domani gli uomini che impiegherà dal 1' domenica, intanto ci sono buone notizie dall'infermeria. Come riportato da Sky Sport "Calhanoglu sta lavorando con il gruppo, è recuperato e potrebbe partire dall'inizio nella gara di Empoli. Cuadrado in miglioramento, si allena sul campo ma ancora a parte. Se non recupera non verrà rischiato a Empoli ma ci sarà col Sassuolo nel turno infrasettimanale".

Inzaghi non ha ancora scelto la formazione di Empoli, ma dopo la prova di San Sebastian, "potrebbe esserci la conferma di Pavard in difesa, con Darmian che potrebbe giocare più alto in modo da far rifiatare Dumfries sulla destra. Barella e Mkhitaryan a turno uno con l'Empoli e uno col Sassuolo riposeranno per fare spazio a Frattesi. Con Empoli potrebbe stare fuori Barella. Qualche chance anche per Sanchez visto l'ottimo ingresso in Champions", aggiunge Sky Sport.