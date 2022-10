Cassano: “Inter, si sta sbriciolando qualcosa. Inzaghi? Salvato il culo ma…”

Intervenuto durante la Bobo TV, Antonio Cassano , ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul Barcellona: "Se tu giochi bene, poche volte perdi. L'Inter sta giocando male in questo periodo, si è ritrovata a giocare bene ma ha vinto: ma io dico, quando partite puoi vincere giocando così? Secondo me la via non è giusta: l'Inter in casa con 80mila tifosi non può giocare così, ha messo non il pullman, ha messo un treno. Dimarco ha annullato Dembélé, ha fatto una bellissima partita.

L'Inter sta facendo grande fatica: non mi sono piaciute le dichiarazioni dopo, c'è qualcosa che non mi quadra tra giocatori e allenatore, qualcosa che si sta sbriciolando. Spero di sbagliarmi: Inzaghi adesso ha anche un mental coach, sta venendo fuori un cinema e questo non mi piace. Penso che l'Inter vada da una parte e Inzaghi da un'altra: spero di sbagliarmi, ma è una situazione di non ritorno che non mi quadra. Manca Brozovic e non mette Asllani: ma quando gioca? Mandalo in prestito. A me piacciono gli allenatori decisionisti: quando lo fai giocare se Brozovic non c'è. Inzaghi si sta salvando il culo col risultato dell'altro giorno, ma alla fine il conto ti arriva".