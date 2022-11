Cassano: “Juve-Inter 1-3? Il giorno prima Stramaccioni in camera ci disse…”

Intervenuto durante la Bobo TV, Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato così in vista di Juve-Inter di domenica sera: "In questo momento io sono convinto che se pareggiano tutte e due sono fuori dallo scudetto: o chi perde è fuori. Se mi chiedete di mettere una fiche su chi può rientrare, dico Inter: la Juve non mi dice niente, anche se dovesse vincere domenica.