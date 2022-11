Fari accessi su Matturro: l’Inter prova a bloccarlo per gennaio. I costi…

L'Inter sarebbe al lavoro su Alan Matturro. In un recente viaggio in Sudamerica, Baccin - vice direttore sportivo nerazzurro - avrebbe messo le mani sul calciatore uruguaiano del Defensor Sporting. È quanto scrive calciomercato.com a proposito del difensore "di piede mancino, dotato di grande fisicità". Un'occasione che la società interista potrebbe cogliere già a gennaio. Per il classe 2004 si parla di un'operazione di 4-5 mln totali.