Cassano ricoverato per complicazioni da covid all’ospedale San Martino di Genova

L'ex giocatore nerazzurro è stato ricoverato nel reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova

Antonio Cassano è stato ricoverato nel reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova a causa delle complicazioni causate dal Covid. A darne notizia è Genova Today che sottolinea come le condizioni di salute dell'ex nerazzurro siano peggiorate e hanno reso necessario il ricovero.

"L'ex attaccante blucerchiato, a quanto risulta, non sarebbe vaccinato contro il covid19 ed è ora seguito direttamente dall'equipe del professor Bassetti, le sue condizioni di salute sono buone e non destano preoccupazione". Ma sui social è arrivata la risposta della moglie, Carolina Marcialis, che ha smentito la notizia secondo cui Cassano non sarebbe vaccinato. "Antonio è vaccinato con due dosi e sta bene".