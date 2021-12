Cassano: “Inter, vai dalla Lazio e chiedi Luis Alberto in cambio di…”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex fantasista Antonio Cassano ha parlato così del possibile colpo Luis Alberto per l'Inter

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex fantasista Antonio Cassano ha parlato così di Marcelo Brozovic e non solo: “L’Inter ora potrebbe andare alla Lazio e farsi dare Luis Alberto, che Inzaghi conosce. Per me sarebbe perfetto nel centrocampo nerazzurro. Vecino e Gagliardini sarebbero più adatti al gioco di Sarri per dire, di Luis Alberto. Non riesco invece a spiegarmi l’evoluzione di Brozovic. Pensavo fosse un buon giocatore, ora è uno dei play più forti d’Europa invece. Il giocatore centrale dell’Inter è Brozovic”.