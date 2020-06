Cavani prima opzione. Ma l’Inter si pone un limite: non potrà superare Lukaku ed Eriksen

Dopo Icardi al Psg, un altro attaccante potrebbe salutare l’Inter in estate. Nonostante le dichiarazioni di Ausilio, il Barcellona è in super pressing su Lautaro; i catalani contano di riuscire a chiudere la trattativa. L’Inter rimane sulla sua posizione, vuole la clausola di 111 milioni di euro, ma intanto cerca un sostituto sul mercato.

“Cavani è la prima opzione di Marotta e Ausilio (che l’ha definito «un’opportunità» in una recente intervista su Sky Sport) in caso di partenza di Lautaro verso il Barcellona. A Parigi l’ex attaccante di Palermo e Napoli, partito dalla Serie A nel 2013, ha uno stipendio da 12 milioni di euro: l’Inter non vuole salire oltre i 7,5 e bonus di Lukaku ed Eriksen“, spiega La Gazzetta dello Sport.