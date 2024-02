"Fare quattro gol in una partita di campionato non capita spesso. Figurarsi farne quattro in tre partite di fila, come successo all’Inter in campionato contro Roma, Salernitana e Lecce. È una capolista esagerata e sono tanti gli indicatori che lo evidenziano, ma quello più eclatante mostra come fin qui in Serie A siano state più le goleade che le vittorie di misura.