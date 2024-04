Simone Inzaghi e Beppe Marotta hanno trascorso un po' di ore insieme nella giornata di ieri. Un viaggio andata e ritorno da Milano a Roma, dove l'allenatore dell'Inter ha ritirato il Premio Bearzot per quanto fatto proprio sulla panchina nerazzurra. L'occasione giusta per tirare fuori un po' di ricordi, per quanto recenti, ma anche per proiettarsi sul futuro. Che inevitabilmente sarà ancora insieme. Si legge sul Corriere dello Sport di oggi: