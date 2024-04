Non sarà un'ossessione, ma un bellissimo sogno sì. In casa Inter la suggestione di vincere lo scudetto stasera ha un peso importante, seppur senza rischi. Non vincere al massimo rimanderebbe la festa di un po', nulla di traumatizzante. Questo spinge ancora di più a scendere in campo come fosse una gara da dentro o fuori, come tra l'altro già capitato da non molto in un derby. Lo sottolinea il Corriere dello Sport: