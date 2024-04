CdS – Inter, successo sull’Empoli grazie a un fattore che servirà a Spalletti

L'Inter contro l'Empoli ha messo la freccia a sinistra. Per superare i toscani, e rispettare la distanza sul Milan, i nerazzurri hanno approfittato dell'asse mancino, che ha confezionato il gol dell'1-0 nel primo tempo. Da Bastoni a Dimarco, per un'intesa che funziona e fa felice anche Luciano Spalletti. Si legge sul Corriere dello Sport:

"L’Inter ha conquistato il 25° successo in 30 giornate (le era successo solo nel 2006-07), tutte con almeno un gol all’attivo (come la sola Juventus nel 2013-14), grazie al suo asse mancino. Un vero e proprio fattore, che ormai anche Spalletti è deciso a sfruttare per i prossimi Europei. Intanto quei due se li gode Inzaghi, che, nonostante la voce persa dopo una vittoria sull’Empoli più faticosa del previsto, vede lo scudetto e ha raggiunto le 150 panchine nerazzurre: meglio di lui solo Herrera, Mancini, Trapattoni e Bersellini".