CdS – Inter, via un big per mettere una pezza al bilancio: solo tre incedibili

Sacrificio inevitabile per i nerazzurri alla luce del discorso di Steven Zhang in viale della Liberazione

L'Inter dovrà compiere un mezzo miracolo: provare a restare competitiva, pur tagliando i costi. E' la sfida a cui sono chiamate praticamente tutte le big d'Italia e d'Europa, in virtù di una congiuntura particolare che impone di rivedere le uscite. A tal proposito, come ribadisce il Corriere dello Sport, una cessione di lusso potrebbe aiutare in particolar modo: "Per mettere una pezza a un bilancio 2020-21 che sarà in profondo rosso, serve una cessione almeno come quella di 12 mesi fa (Mauro Icardi). L'Inter non intende assolutamente privarsi di Lukaku, Bastoni e Barella e magari di altri elementi giudicati chiave come Martinez, De Vrij, Skriniar, Hakimi e Brozovic, ma in presenza di offerte per uno degli ultimi cinque dovrà fare dei ragionamenti.