Lukaku: “Inter un sogno, apriamo un ciclo con Conte. Due anni fa gli scrissi…”

Un estratto dell'intervista rilasciata dall'attaccante belga al Corriere della Sera

"Subito. Il giorno che ha firmato per l'Inter gli ho mandato un messaggio: "Arrivo". Per me giocare per l'Inter in Serie A è sempre stato un sogno. Quando ero in Inghilterra volevo giocare per il Chelsea, poi solo per l'Inter. Ho realizzato un sogno. Ora sono con l'allenatore che per me è il più forte. In campo non abbiamo mai sorprese, siamo preparati a tutto. Abbiamo vinto al secondo anno, il primo ci siamo andati vicini. Noi e Conte abbiamo vissuto il secondo posto in Serie A e la finale di Europa League come una sconfitta, l'abbiamo trasformata in motivazione".