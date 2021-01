Sky – Inter, nessun dubbio sulle scelte di Conte per il centrocampo anti-Juve

Era evidentemente destino che Vidal si sbloccasse con la Fiorentina. Perché era Sensi il centrocampista titolare scelto da Conte per la partita contro i viola in Tim Cup. Ma alla fine il centrocampista interista ha sentito un indurimento al polpaccio e non se l’è sentita di rischiare. Nessuna lesione per lui, per questo sarà a disposizione nella gara contro la Juventus. Ma non giocherà dal primo minuto.

Ci sarà Vidal da titolare e si vedeva già dallo schieramento iniziale nella sfida contro gli uomini di Prandelli. Conte aveva cercato di concedere minuti di riposo a lui e Brozovic ma non è riuscito nel suo intento proprio perché Sensi si è fermato. E magari per il cileno sono state le prove generali in vista della Juve e il gol segnato potrebbe essergli servito per prendere fiducia. Perché di certo c’è che con i bianconeri giocherà insieme al croato, che dà equilibrio alla squadra, e a Barella che è stato protagonista in Coppa Italia con dinamismo e assist utile.

