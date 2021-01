FCIN1908 / Inter, le ultime sulle condizioni di Stefano Sensi: gli esami…

Proprio in occasione della sfida di Coppa Italia a Firenze Stefano Sensi, che avrebbe dovuto giocare come titolare, è stato sostituito all’ultimo momento da Arturo Vidal per un problema nel riscaldamento. Antonio Conte aveva aggiunto qualche dettaglio in conferenza stampa: “Ha avuto un affaticamento al polpaccio, il ragazzo è venuto a parlare col dottore e non se la sentiva di rischiare. Stiamo cercando di proteggerlo per fargli trovare fiducia: sarà per la prossima volta.

Secondo quanto appurato da FCIN1908 Stefano Sensi si è sottoposto ad esami, ma non è emerso nulla di rilevante e quindi nessuna lesione. La gestione del centrocampista ex Sassuolo continua ad essere complicata e le sue condizioni fisiche fragili. Per ciò che vorrebbe vedere Conte, che lo ha protetto e continua a farlo, decisamente troppo discontinue.