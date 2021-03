Sky – Inter, cessione a BC Partners ipotesi più probabile: Zhang ha un’idea

L'ipotesi che alla fine Suning opti per la cessione del pacchetto di maggioranza dell'Inter resta la più probabile, riferisce Sky Sport

Se in campo la squadra di Antonio Conte veleggia saldamente al primo posto del campionato, è fuori dal terreno di gioco che l'Inter tiene in apprensione i suoi tifosi. Ci si chiede, infatti, quanto potrà andare avanti questa situazione di incertezza. Suning, riferisce Sky Sport, continua a tenere in considerazione l'idea di cercare un partner che possa immettere liquidità nel club e aiutare la proprietà nella gestione della società, anche per rispettare le tante scadenze fiscali di marzo.