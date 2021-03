Pirelli, addio come main sponsor: ecco quanto ha investito nell’Inter dal 1995 a oggi

Tronchetti Provera ha annunciato l'addio di Pirelli all'Inter come main sponsor. Ecco quanto l'azienda ha investito negli anni nel club

Marco Tronchetti Provera in queste ore ha annunciato l'addio di Pirelli all'Inter al termine di questa stagione come main sponsor. Il colosso dei pneumatici lascerà dunque l'incarico che ricopre dal 1995, anche se resterà nel club nerazzurro con un altro ruolo. Un rapporto, quello tra la società interista e Pirelli, duraturo e fruttuoso, con tanti successi festeggiati insieme. Ma, di preciso, quanti soldi ha investito l'azienda nell'Inter? La risposta viene da Calcio e Finanza, che ripercorre il legame tra le due parti.