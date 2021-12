CdS – Inter-Straus, si accelera. Zhang in campo: “Sarebbe addirittura volato negli USA per…”

Sono giorni molto importanti per la possibile cessione del pacchetto di maggioranza dell'Inter da Suning a un fondo americano

Lo sostiene il Corriere dello Sport, secondo cui a dicembre ci sarebbe stata un'accelerazione per il passaggio di consegne a Daniel Straus. Tanto che, riferisce il quotidiano, Steven Zhang si sarebbe recato a Los Angeles per incontrare la controparte:

"Una banca d’affari statunitense, con mandato della stessa proprietà nerazzurra, ha continuato a proporre a vari soggetti l’acquisto di una quota azionaria del club, non solo di minoranza. Ebbene, dopo una serie di abboccamenti che si sono susseguiti in questi mesi senza sviluppi concreti, c’è stata una decisa accelerazione proprio a dicembre. Tre i gruppi interessati ad acquisire la maggioranza dell’Inter. E i discorsi sono talmente avanzati che è sceso in campo direttamente Steven Zhang. Addirittura, stando alle ultime indiscrezioni, il presidente nerazzurro sarebbe volato a Los Angeles per incontrare di persona le controparti".