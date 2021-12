CdS – Cessione Inter, c’è Daniel Straus: incontro con Zhang! Pronta l’offerta, i dettagli

Arrivano importanti novità riguardo a una possibile cessione del pacchetto di maggioranza dell'Inter: c'è Daniel Straus

Arrivano importanti novità riguardo a una possibile cessione del pacchetto di maggioranza dell'Inter , che potrebbe presto cambiare proprietario. Non a PIF, fondo sovrano saudita, bensì a un fondo americano che fa capo all'uomo d'affari statunitense Daniel E. Straus che, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe incontrato Steven Zhang e che avrebbe raccolto elementi sufficienti per un'offerta per l'acquisto del club nerazzurro. Scrive il quotidiano:

"Uomo d’affari americano, 65 anni, nato a New York, alla guida di un gruppo che si occupa di salute, tra cliniche e case di cura. Straus gestisce anche un fondo, che negli ultimi anni ha investito in private equity, in campo immobiliare, nell’entertainment e quindi nello sport. E ha fondato pure Bridge Sports, LLC, attraverso cui ha rilevato una quota della franchigia Nba dei Memphis Grizzlies, di cui è stato vicepresidente fino al 2018(...). Il gruppo di Straus è il candidato forte tra quelli che sta incontrando Zhang jr., tanto che i suoi collaboratori hanno già avuto modo di studiare i conti del club nerazzurro, grazie alla documentazione messa a disposizione dalla banca d’affari. Probabile che non sia ancora stata fatta una vera e propria due diligence, ma certamente sono stati raccolti elementi sufficienti per avanzare un’offerta".