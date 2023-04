Champions League, martedì c’è Benfica-Inter: arbitra l’inglese Oliver

Sarà l'inglese Michael Oliver a fischiare allo stadio Da Luz di Lisbona per l'andata dei quarti di finale tra Benfica e Inter

Oliver sarà coadiuvato dai connazionali Stuart Burt e Simon Bennett come assistenti e da John Brooks come quarto ufficiale. In sala VAR l'olandese Pol van Boekel e l'inglese Stuart Attwell.