Tutto su Investcorp, il fondo da 50 miliardi che pensa all’Inter: ecco chi è

Ma di cosa si occupa Investcorp? Chi sono le figure di spicco? Ecco il focus realizzato da calcioefinanza.it sul fondo

Alessandro Cosattini

Il fondo del Bahrein Investcorp torna a guardare al calcio italiano. In particolare, nel mirino c’è l’Inter secondo quanto rivelato in queste ore da Il Sole 24 Ore. Ma di cosa si occupa Investcorp? Chi sono le figure di spicco? Ecco il focus realizzato da calcioefinanza.it sul fondo, che ha sedi in tutto il mondo, da Londra a New York, da Singapore a Doha.

Di cosa si occupa Investcorp — “Le attività principali dell’azienda riguardano private equity, immobiliare, investimenti a ritorno assoluto, infrastrutture, gestione del credito e capitale strategico. La storia del fondo prende il via nel 1982, con operazioni nel private equity, fungendo da ponte tra il Golfo e il resto del mondo con una forte filosofia di servizio che richiedeva investimenti deal-by-deal. In quattro decenni, «abbiamo imparato da ogni affare e ciclo di mercato per costruire relazioni con i clienti che hanno attraversato generazioni, offrendo un portafoglio di investimenti diversificato e veramente globale», sottolinea Investcorp.

L’azienda può vantare nel 2023 circa 50 miliardi di dollari di asset in gestione. Asset che sono diversificati in tre continenti diversi, sei classi di attività e numerose linee di prodotti. «Con le nostre classi di attività diversificate e offerte di prodotti – sottolinea la società –, Investcorp è anche il più grande gestore patrimoniale alternativo del Medio Oriente».

Le figure di riferimento — Tra le figure di riferimento della società c’è sicuramente Mohammed Bin Mahfoodh Alardhi, presidente esecutivo e alla guida delle attività della società dal 2015. Un gradino più in basso sono presenti invece i Co-Chief Executive Officer, Rishi Kapoor e Hazem Ben-Gacem. Il primo si occupa della gestione del business del private equity in Nordamerica e in India, oltre che – a livello globale – di gestione del credito, real estate e capitale strategico. Il secondo, invece, vanta un’esperienza trentennale nel private equity tra Nordamerica, Europa, Medio Oriente e Asia”, si legge sul sito.

(Fonte: calcioefinanza.it)