Champions League, la finale sarà Inter-Manchester City: spazzato via il Real Madrid

I Citizens di Guardiola demoliscono i campioni d'Europa in carica: 4-0 il finale, doppietta di Bernardo Silva

Sarà Inter-Manchester City la finale della Champions League 2022/2023. I Citizens, dopo l'1-1 dell'andata, demoliscono i campioni d'Europa in carica del Real Madrid con un perentorio 4-0 che non ammette repliche. La formazione di Guardiola domina dal primo all'ultimo minuto, e tornano in finale dopo 2 anni, quando persero contro il Chelsea.