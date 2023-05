INTER, IL SOGNO SI È AVVERATO! Bravo Simone, ce l’hai fatta! E ora…GODIAMOCELA

Con un'altra vittoria nel derby l'Inter si prende la finale di Champions League. L'analisi di FCINTER1908 dopo il tripudio nerazzurro

L'INTER È IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE! Il sogno si è avverato, la squadra di Inzaghi ha fatto fuori il Milan in due atti, con due nette e clamorose vittorie. 2-0 all'andata e 1-o al ritorno, tanto per far capire chi merita di giocarsi l'ultima gara della Champions. L'Inter ha giocato senza paura, senza difendersi, ma controllando la gara e cercando sempre il gol per archiviare la qualificazione. Una supremazia mai messa in discussione in 180', andata e ritorno l'Inter si è presa questa finale di rabbia, con forza, ma anche con tantissima qualità. E ora sì che possiamo dirlo: andiamo a Istanbul.

Diamo merito a Inzaghi, troppo spesso da tutti criticato, messo in discussione e sempre con la panchina traballante. Il tecnico dell'Inter ha messo una firma in grassetto su questa finale. Ha portato tutta la rosa in una condizione stratosferica, ha saputo tirare fuori il meglio da tutti con un turnover ragionato, ha messo in campo una squadra che attacca con qualità, che ha grande solidità difensiva e cha ha una fame incredibile. Il lavoro del tecnico nerazzurro è stato eccellente in questa ultima parte di stagione. Le scelte sono state ancora una volta decisive, ma quello che impressiona è come tutti siano arrivati al mese decisivo al top: Acerbi insuperabile dietro, Dumfries in grande crescita, Barella moto perpetuo e davanti un Lautaro Mondiale. Giusto per fare qualche esempio

Le 11 sconfitte in campionato? Cancellate da un cammino europeo sublime, da una finale di Coppa Italia che settimana prossima l'Inter giocherà a Roma contro la Fiorentina e da una qualificazione alla prossima Champions che sembra ormai scontata, ma che scontata fino a poche settimane fa non lo era per niente. BRAVO SIMONE!

E ora godiamocela... Real Madrid o Manchester City che sia! L'avversario non conta, la cosa fondamentale è che l'Inter torna in finale di Champions League 13 anni dopo aver vinto con il Bayern a Madrid in quel 2010 straordinario che ha fatto la storia nerazzurra con il Triplete. L'Inter ha annullato il Milan col gioco, attaccando e dominando, senza mai correre rischi. Una dimostrazione di forza pazzesca. Il sogno si è avverato e ora non vogliamo più svegliarci!