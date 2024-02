Una squadra italiana che arrivasse in finale in tutte le competizioni giocherebbe 67 partite stagionali, o addirittura 69 in caso di playoff per gli ottavi di Champions League. Il gruppo squadra va per forza allargato. Si arriverebbe anche a 71 con Supercoppa Europea e la nuova Intercontinentale Fifa, ma in questo caso si deve prima vincere la Champions. Nel maxi ingorgo del 2024-25 ci sarà l’edizione rinnovata e allargata della ex Coppa Campioni: 36 squadre al posto di 32, 8 giornate nella prima fase che non è più a gruppi, ma con la formula di un campionato. Inoltre, ulteriore doppio impegno per chi va oltre l’ottavo posto e non passa direttamente agli ottavi: le classificate dalla nona alla 24a piazza disputano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, e le vincitrici trovano le altre agli ottavi", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Ma se le squadre della nuova Champions League non sono ancora definite, e l’Italia potrebbe avere anche cinque rappresentati, quelle del Mondiale per club sono in buona parte già note. Il vincolo è due club per nazione, a meno che tra di esse ci sia un vincitore delle ultime tre Champions (la Serie A non è coinvolta). Per i 12 posti dell’Europa si usa il ranking Uefa, per il resto del mondo il sistema Fifa, diverso nell’assegnazione dei punteggi. Dalla prossima edizione, nel 2029 vista la cadenza quadriennale, si uniformerà con il metodo Fifa.

Sono già 8 le qualificate per la zona della Uefa: Chelsea, Real Madrid e City (vincitrici di Champions recenti); Bayern, Psg, Inter, Porto e Benfica, avanti nel ranking. Nel resto del mondo hanno un posto assicurato Al Ahly (Egitto) e Wydad (Marocco); Monterrey, Club Leon (Messico) e gli statunitensi del Seattle Sounders (Nord e Centro America); Palmeiras, Flamengo e Fluminense, tutte brasiliane per il Sudamerica; Al Hilal (Arabia Saudita) e Urawa Red Diamonds (Giappone) per la zona asiatica, Auckland Fc (Nuova Zelanda, Oceania). Torniamo in Italia: al momento la Juventus è davanti al Napoli per il secondo posto. La Lazio è lontana anche se non aritmeticamente tagliata fuori, mentre il Milan con l’eliminazione dalla Champions non ha più chance. In numeri: Juve 47 punti, Napoli 41, Lazio 33.

Il torneo Fifa si gioca dal 15 giugno al 13 luglio 2025. La formula a 32 squadre prevede 8 gruppi da 4, poi l’eliminazione diretta dagli ottavi alle finali. I campionati e la Champions (finale 31 maggio 2025) dovranno lottare con le nazionali, perché a giugno c’è già la final four di Nations League. La nuova Champions invece introduce anche due turni in gennaio. Senza tregua, ma il montepremi è ricco: oltre 5 miliardi nei due tornei", aggiunge il quotidiano.

