Il quadro sarà completo nei prossimi mesi, ma le fasce per la nuova edizione della Champions League, quella modificata e denominata da molti 'Super Champions', vanno via via componendosi. Con una certezza: l'Inter, che ieri ha festeggiato per le strade di Milano lo scudetto della seconda stella, sarà in prima fascia, insieme a tante delle altre grandi d'Europa. Un ulteriore marchio della gestione Inzaghi. Di seguito, in base al punteggio accumulato negli ultimi 5 anni in Europa, ecco le previsioni per le fasce di Champions League, stilate da Calcio e Finanza, tenendo conto anche dei due posti aggiuntivi per Italia (già matematico) e Germania, vicina al traguardo: