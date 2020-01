CIES – Inter, boom Lautaro: decimo al mondo per valore, costa più di Neymar. E Lukaku…

I campionati sono ufficialmente ripartiti e, come di consueto, è arrivato l’aggiornamento del CIES sulle stelle del calcio mondiale. L’osservatorio ha infatti pubblicato la nuova classifica sui valori di mercato dei più importanti giocatori del mondo. In top 10, dopo la grande prestazione di Napoli, anche Lautaro Martinez, che ha un valore di mercato più alto di tantissimi grandi campioni in giro per il mondo, come per esempio Neymar. Ma i motivi d’orgoglio, per l’Inter, non finiscono qui. Gli unici due giocatori della Serie A con un valore di mercato superiore a 100 milioni di euro, infatti, sono entrambi nerazzurri. Oltre a Lautaro, infatti, anche Lukaku supera la fatidica soglia. Ecco, dunque, classifica completa:

MBAPPE‘

SQUADRA: PSG

ETA‘: 21

RUOLO: Attaccante

VALORE DI MERCATO: 265.2 mln

STERLING

SQUADRA: Manchester City

ETA‘: 25

RUOLO: Attaccante

VALORE DI MERCATO: 223.7 mln