Zenga: “Lukaku sta dando il massimo per un motivo. Due anni fa Spalletti mi disse di Lautaro…”

Durante la trasmissione “Pressing Serie A” in onda su Retequattro Walter Zenga, ospite in studio, ha analizzato la vittoria dei nerazzurri ottenuta a Napoli. Queste le sue parole: “Hanno fatto 30 gol in due, oggi un primo tempo devastante, nella ripresa quando il Napoli è rientrato sono stati bravissimi e chirurgici a chiudere il discorso. La vittoria di stasera dell’Inter è fondamentale visto che arriva dopo una larga vittoria della Juventus nel pomeriggio e non è mai semplice. Il Napoli sembra una squadra che ha perso fiducia in se stessa, che non ha più quella cazzimma. Lukaku? Sta dando il massimo perchè l’allenatore l’ha voluto a tutti i costi, normale il paragone con Icardi ma sono due giocatori differenti. Per un giocatore che viene dalla Premier non è semplice calarsi nel nostro campionato e la sua presenza ha aiutato Lautaro a diventare un giocatore migliore. Ero andato a vedere due anni fa gli allenamenti ad Appiano con Spalletti e Luciano mi disse che Lautaro era un centravanti straordinario e che doveva crescere. La presenza di Lukaku lo ha aiutato, Lautaro è fortissimo, ha un corpo molto forte e giocare contro l’Inter è difficilissima, il 3-5-2 di Conte è diverso da quello che giocano gli altri tecnici. La clausola di LAutaro? Lui gioca nell’Inter, gioca in una squadra di prima fascia”.