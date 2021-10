Cile, vittoria per 3-0 e super Sanchez: due assist. 90′ per Alexis e Vidal

Altre buone notizie per l'Inter dai suoi sudamericani e in particolare dal Cile, che vince nella notte la sfida contro il Venezuela: finisce 3-0

Il gol di Lautaro Martinez con la sua Argentina, ma non solo. Altre buone notizie per l'Inter dai suoi sudamericani e in particolare dal Cile, che vince e convince nella notte la sfida contro il Venezuela: finisce 3-0. Fondamentale soprattutto Alexis Sanchez, ma positivo anche il match di Arturo Vidal. Il primo sforna due assist per Erik Pulgar in occasione dei primi due gol, entrambi su calcio d'angolo. In gran forma Sanchez, leader tecnico assoluto della sua nazionale. E positivo anche Vidal, che guida i suoi sul campo con la solita tenacia: è il primo a difendere, ma anche a contrattaccare. Entrambi sono rimasti in campo per 90 minuti.