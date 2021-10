Argentina, Lautaro ancora in gol: colpo di testa imperioso, battuto il Perù 1-0

L'attaccante dell'Inter decide il match di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022: rete numero 17 con la Seleccion

Lautaro Martinez non si ferma più: l'attaccante dell'Inter è andato ancora in gol con la maglia dell'Argentina. Il Toro ha deciso la sfida di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 contro il Perù con un colpo di testa da bomber vero, sfruttando alla perfezione il cross dalla destra di Molina e mettendo la palla alle spalle del portiere avversario con una strepitosa girata. Una rete che gli permette di salire a quota 17 centri con la Seleccion in 33 presenze. Il nerazzurro è rimasto in campo per 85 minuti, sostituito nel finale dal Tucu Correa, suo compagno di squadra a Milano.