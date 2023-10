ESCLUSIVA – Collovati: “Rosa Inter la più forte. Lautaro? Prima giocava per Lukaku, ora…”

Inzaghi può fare il salto definitivo per essere un allenatore top?

"Il calcio a volte è incredibile, fino ad aprile 2023 Inzaghi era sull'orlo dell'esonero. Poi ha vinto 2 finali, è andato in finale di Champions. Chiedere di più non si può. Quest'anno anche dalle dichiarazioni di Marotta, l'obiettivo è la seconda stella. Inzaghi ha l'impegno e la responsabilità di portare la seconda stella all'Inter"

Come vedi il ritorno di Lukaku a San Siro?

"Sarà un ritorno polemico. Negli anni '80 sono passato dal Milan all'Inter e i tifosi del Milan non me l'hanno perdonato. Il calciatore è un professionista e deve abituarsi a questo, non lo accoglieranno con fiori e margherite. Quello che conta è che è un ottimo centravanti, le polemiche fanno parte del gioco. L'Inter è favorita sulla Roma"

Lautaro più responsabilizzato: merito della fascia?

"Anche probabilmente per l'assenza di Lukaku si sente più responsabilizzato. La mia impressione è che prima era Lautaro che giocava per Lukaku, ora è Thuram che gioca per Lautaro e la squadra gioca per lui, Lautaro è il finalizzatore ed è il capitano, beneficia di tutto ciò, è un attaccante di statura internazionale"

