Inter decisa, Bento è il portiere del futuro. “Ma operazione resta complessa perché…”

"Non è stato solo un innamoramento estivo: il nome di Bento continua ad essere scritto (in grassetto e in bella vista...) sui taccuini dei dirigenti nerazzurri". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'interesse dell'Inter per Bento, portiere classe 1999 di proprietà dell'Athletico Paranaense. In estate la trattativa sembrava a buon punto prima che il club brasiliano alzasse il muro, azzerando ogni possibilità di trasferimento.

"Viale Liberazione ha nuovamente cambiato obiettivo, prelevando Audero in prestito dalla Sampdoria. Il “file” Bento, però, come premesso, è ancora aperto. La società nerazzurra, infatti, è convinta che possa raccogliere l’eredità di Julio Cesar, per il passaporto, ma anche di Onana, per l’abilità con i piedi e la visione di gioco. E’ già deciso, insomma, che nei prossimi mesi scatterà un nuovo assalto. Potrebbe accadere già a dicembre, ma con la prospettiva di perfezionare lo sbarco in nerazzurro la prossima estate. Oppure, verrà tutto rimandato a primavera, ma con il medesimo orizzonte temporale", sottolinea Tuttosport che rimarca però come l'operazione sia tutt'altro che facile, visto che l'Athletico Paranaense punta sulla clausola da 60 mln di euro e sul contratto in scadenza nel 2026.