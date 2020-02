Nuovo San Siro, l’assessore Guaineri: “Stiamo trovando la quadra con Inter e Milan. Il progetto…”

Intervistato sul tema stadio a margine della consegna del premio “Amico dei bambini, un esempio per loro” per il 16º torneo “Amici dei bambini”, Roberta Guaineri, assessore allo sport del Comune di Milano, si è detta molto ottimista sul procedimento che porterà alla costruzione del nuovo impianto di Inter e Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

“Su San Siro stiamo trovando la quadra con i club. Sono state recepite le nostre esigenze di mantenere non un secondo stadio però qualcosa che ricordasse lo stadio Meazza. I club ora un piano economico-finanziario che dovrà essere sostenibile per le squadre e compatibile con le esigenze del Comune soprattutto con la valorizzazione di San Siro che è stata già effettuata da organismi terzi. Poi sull’indice di edificabilità penso che troveremo una quadra per andare avanti. Il progetto è un progetto molto bello, che valorizza moltissimo lo sport, soprattutto lo sport di base e lo sport per tutti”.

“Ci saranno moltissime attività a disposizione dei cittadini, alcune anche non a titolo gratuito, ma sarà valorizzato il concetto di sport di base, di corretto stile di vita e della qualità vita. Volumetrie oltre il Pgt? Sono valutazioni che stiamo facendo, non dipendono da me ma troveremo un punto d’incontro“.

(Fonte: Calcio e Finanza)