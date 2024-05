CdS – Inter da Zhang a Oaktree: è fatta. Domani arriva comunicato

L'ufficialità è attesa non prima di domani, ma è fatta per il passaggio dell'Inter al fondo californiano Oaktree . Lo scrive anche il Corriere dello Sport sottolineando che a mezzanotte il fondo californiano procederà all'escussione del club.

"Niente da fare per il presidente uscente Zhang, che non è riuscito a restituire il prestito e che deve lasciare la squadra di cui era diventato il primo tifoso", si legge sul sito del giornale sportivo. Il comunicato sull'escussione del pegno, e quindi sul passaggio di proprietà, è atteso per domani. "I tentativi di ottenere in extremis una proroga da Oaktree da parte del giovane presidente interista erano apparsi vani sin dalla mattinata, con l'invio della diffida ad adempiere da parte del fondo californiano. In serata il management dell'Inter ha lasciato il quartier generale di via della Liberazione, facendo calare un simbolico sipario sulla vicenda", conclude il quotidiano.