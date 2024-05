Questa mattina Oaktree ha inviato a Zhang la diffida ad adempiere chiedendo in pratica di pagare il debito contratto entro i termini stabiliti. Lo scrive Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore, su X. Il termine prestabilito per sanare il debito nei confronti del fondo californiano era il 21 maggio e a mezzanotte il tempo sarà scaduto e per l'Inter finirà l'era Suning.

Si tratta di un passaggio tecnico che precede l'escussione del pegno (e in pegno c'erano le quote dell'Inter di proprietà Suning) verso il presidente nerazzurro che risulta inadempiente rispetto al debito contratto e sta quindi per perdere la proprietà del club di via della Liberazione.