Pedullà: “Pellè-Inter, il giocatore ha posto una condizione. Memorizzata, ma…”

È pronto a sposarsi ma anche a trovare una nuova squadra. Graziano Pellé ha chiuso la sua esperienza cinese allo Shandong Luneng e adesso vuole un contratto che non sia solo di sei mesi. Lo riferisce, attraverso il sito de La Gazzetta dello Sport, Alfredo Pedullà. Il giornalista spiega che l’attaccante italiano ha 36 anni ma ambisce ancora ad un contratto lungo. “Traduzione: vado anche in un grande club, non sono la prima o la seconda scelta, gioco quando servo e poi a giugno mi dicono “arrivederci e grazie.”. È anche una questione di legittimo orgoglio, quella di non essere utilizzato e poi scaricato”, spiega l’esperto di mercato.

Sia l’Inter che la Juve hanno sondato il terreno e gli è stato detto che l’attaccante non accetterà un contratto fino a fine stagione. Difficile però che i due club italiani propongano al calciatore un contratto fino al 2022 (“sarebbe sorprendente”, le parole usate da Pedullà). Il giocatore ha anche altre proposte come quella del West Ham e al momento prende tempo.

(fonte: gazzetta.it)