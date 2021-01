Repubblica – Inter, arriva la punta: sì Conte a Pellè. La possibile sorpresa ha del clamoroso

Sarà un mercato difficile, come confermato da Marotta prima della partita contro il Crotone. La crisi economica mondiale in seguito alla pandemia ha messo in ginocchio tutti, grandi club compresi. E l’Inter non fa certo eccezione. Ma, qualora fosse possibile, sicuramente la dirigenza proverà ad accontentare Antonio Conte, che ha chiesto rinforzi soprattutto in attacco.

Il nome potrebbe essere quello di Graziano Pellè, svincolato dopo l’esperienza in Cina, ma non solo. Repubblica, infatti, rilancia il nome di Dzeko in chiave nerazzurra, da sempre un pallino dell’ex ct. Una possibile sorpresa che, viste le vicende delle ultime sessioni di mercato, avrebbe del clamoroso, soprattutto nella finestra di mercato di gennaio:

“A Conte piacerebbe tornare a lavorare con Pellè, centravanti della sua Nazionale. Comunque un altro attaccante serve e arriverà: la sorpresa sarebbe Dzeko, da sempre pallino dell’ex ct“.

(Fonte: Repubblica)