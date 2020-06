Conte chiama, Brozovic risponde: lavoro in palestra per il centrocampista, i tifosi gli chiedono…

Marcelo Brozovic? Il grande assente della partita di ieri sera, vinta dall’Inter contro la Sampdoria con una buona prestazione iniziale e un po’ di affanno nel finale. Il centrocampista croato si è fermato proprio qualche giorno fa per un problema muscolare. Antonio Conte ha ribadito ieri che spera di riavere tutti i giocatori indisponibili al più presto. Sono tantissime le partite da giocare e in casa Inter tutti ci credono: c’è una stagione da finire al massimo. Antonio chiama, Marcelo risponde. Brozovic ha condiviso uno scatto che lo vede impegnato a sudare in palestra e che ha scatenato i tifosi con messaggi di incoraggiamento: “Torna presto, Epic Brozo!”