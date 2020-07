Conte, siluri alla Juve: conversione totale alla causa Inter. Una cosa gli dà enorme fastidio

Nelle dichiarazioni post Roma, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha mandato segnali un po’ a tutti. E tra le tante frecciatine mandate c’è anche quella alla sua ex squadra, la Juve.

Secondo il Corriere della Sera “Le dichiarazioni anti-Juve e anti-sistema, questo spostare l’attenzione su «nemici» dichiarati, sono una conversione totale dell’allenatore alla causa interista e infiammano gli animi del popolo nerazzurro. Il nervosismo ciclico però riaffiora e frusta pesantemente avversari e amici. Per placare l’inquietudine, non è bastato aver raggiunto la qualificazione in Champions con 4 giornate d’anticipo, essere a un passo dai 76 punti conquistati da Leonardo nel 2010-11 (quel 2° posto rimane il miglior piazzamento post Triplete) e poter vantare un attaccante da record come Lukaku, unico capace di segnare 13 gol in trasferta alla prima stagione in serie A. Non riuscire a mettere le mani su un trofeo dà enorme fastidio all’allenatore. L’Europa League è l’ultima chance per vincere qualcosa, poi si tireranno le somme. Si valuterà il passato e il futuro che Conte vuole vincente. Chi gli sta attorno pretende lo stesso”.