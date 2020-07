Con un post pubblicato su Instagram, Romelu Lukaku ha annunciato una nuova partnership che lo vede protagonista con Maserati. L’attaccante belga dell’Inter, infatti, ha postato tre foto che lo ritraggono, fuori da San Siro, con il nuovo bolide. Ecco le fotografie, a corredo del post di Lukaku: “Fiero di far parte della famiglia Maserati. To be continued…”