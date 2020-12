Conte stizzito a Sky, Costacurta: “Deluso dal suo atteggiamento. Stasera non ci ha rispettato”

Antonio Conte si è presentato particolarmente nervoso ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Shakhtar. Inevitabile che ci fosse anche lui sul banco degli imputati, ma il tecnico non ha gestito al meglio la tensione ed ha battibeccato sia con Anna Billò che con Fabio Capello. Al termine della trasmissione, Alessandro Costacurta ha espresso il suo disappunto: “Sono molto deluso dal mio amico Conte. Mi dispiace molto che non ci abbia rispettato. E’ una persona unica e generosa, ma stasera non mi è piaciuto. Sono molto deluso da questo atteggiamento”