Conte, furia su Capello: una parola in particolare ha fatto imbufalire il tecnico dell’Inter

Antonio Conte ha risposto per le rime a Fabio Capello durante l’intervista a Sky Sport dopo il successo dell’Inter a Napoli. Il tecnico nerazzurro non ha gradito gli appunti tecnici dell’ex allenatore della Juve, con cui i rapporti non sono mai stati idilliaci. Conte, in passato, parlò della Juve di Capello come di una squadra ricordata “solo per gli scudetti revocati”.

Ma c’è stata una parola che ha fatto scattare l’allenatore nerazzurro: contropiede. Capello ha continuato a parlare di un’Inter che difende bassa e riparte in contropiede, una definizione che ha fatto imbestialire Conte.

“Non penso che l’Inter oggi sia rimasta lì abbassata per poi ripartire. Ha preso altissimo il Napoli e ha provato a farlo per tutta la partita. Sento parlare sempre di contropiede e contropiede, ma di che parliamo? Il Mister Capello parla di ripartenza ma di cosa stiamo parlando? Non è questo il calcio che facciamo, con tutto il rispetto… Il calcio deve essere visto. Questa squadra gioca a memoria, e meno male che gli avversari ci temono di più di chi vede la partita. Certe volte sento delle astrusità”, ha sbottato Conte.