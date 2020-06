Coppa Italia, parte l’assalto alla finale e Conte studia l’Inter giusta: ecco la grossa novità

A tre mesi di distanza, l’Inter torna in campo e lo farà nella semifinale di ritorno contro il Napoli al San Paolo. La squadra di Antonio Conte ha il difficile compito di ribaltare lo 0-1 dell’andata, quando la squadra di Gattuso si impose a San Siro grazie a un gol di Fabian Ruiz. Durante la pausa, l’allenatore nerazzurro ha lavorato su diversi moduli, soprattutto per mettere nelle condizioni migliori Christian Eriksen. “Con l’esperimento di 3-4-1-2, che ha preso forma durante la pausa: Christian Eriksen trequartista è la grossa novità. Fantasia al potere, per far girare l’Inter. Conte studia l’Inter giusta, domani ad Appiano Gentile si comincerà a modellarne l’assetto. E dare forma all’undici anti-Napoli“, sottolinea il Corriere dello Sport. Oltre a Lukaku e Lautaro sicuri di partire dal primo minuto, c’è Brozovic. “Al suo fianco Barella, con Gagliardini prima alternativa nel mezzo. Il sacrificato per adesso è Sensi“.

(Corriere dello Sport)