Eriksen, la grande occasione è arrivata: con lui Inter meno prevedibile, il 3-5-2 di Conte…

L’ufficialità dei cinque cambi a partita può diventare un variante che rimescola le carte, oltre a diventare un’occasione per quei calciatori presi meno in considerazione dagli allenatori nella prima parte di stagione. In casa Inter, come scrive Repubblica, questa novità può diventare il trampolino di lancio per Christian Eriksen:

“Le cinque sostituzioni a partita, già previste in C e sperimentate in Bundesliga, sono state sdoganate dalla Figc anche per la A fino alla fine della stagione. Una novità destinata a cambiare il calcio, quanto e più delle porte chiuse. Le cinque sostituzioni consentiranno alle squadre un maggior turnover, e ridurranno (in teoria) il numero degli infortuni fra i giocatori al rientro dopo il lungo stop“.

OCCASIONE ERIKSEN – “Arrivato a gennaio il danese, recordman di assist in Premier col Tottenham, potrebbe rendere meno prevedibile l’Inter. Magari entrando a gara in corso, piazzandosi dietro le punte. Il 3-5-2 nerazzurro, che in avvio di campionato ha sbalordito la Serie A, è diventato prevedibile. Eriksen potrebbe far felice se stesso e l’ex ct“.