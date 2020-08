Conte: “Non conta se l’Europa League sia importante per me. Conta per noi, per l’Inter”

“Non conta se l’Europa League e’ importante per me. E’ una competizione importante per noi tutti, soprattutto per l’Inter. Parliamo per il noi e non per l’io”. E’ il pensiero di Antonio Conte alla vigilia della gara unica contro il Getafe valida per gli ottavi di Europa League.

“Dovremo essere bravi a cercare di dare il massimo senza avere rimpianti. Non sappiamo dove ci portera’ il nostro massimo, ma l’importante sara’ non avere rimpianti”, aggiunge l’allenatore in conferenza stampa.