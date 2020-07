Inter, sprazzi di vero Lautaro. E Conte apprezza: “Bravo, sei un fenomeno!”

Il gol gli manca, ma Lautaro Martinez ha regalato uno spunto che ha ricordato, in un attimo, il giocatore capace sempre di spaccare le difese avversarie, da grande giocatore. E Antonio Conte apprezza. Perché nell’azione in cui l’argentino, grande obiettivo di mercato del Barcellona, ha lasciato sul posto Kumbulla per poi partire in progressione e concludere (con respinta di piede di Silvestri), il supporto e l’incoraggiamento dell’allenatore nerazzurro non sono certo mancati.

Anzi, come riportato da Sky Sport, durante l’azione Conte ha gridato a Lautaro: “Bravo Lauti, sei un fenomeno!“. Parole importanti, un grande attestato di stima per un giocatore che può dare ancora molto all’Inter. Per il presente e per il futuro. Aspettando il gol.

(Fonte: Sky Sport)