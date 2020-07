Caressa: “Lautaro? Vi dico papale papale quello che è successo. Farei scambio alla pari con…”

Intervenuto nello studio di Sky Sport 24, Fabio Caressa ha espresso le sue perplessità sulle ultime prestazioni di Christian Eriksen, chiamato a inserirsi velocemente nel mondo Inter:

ERIKSEN – “L’Inter cambia, ma lo schema rimane quello. E il problema è proprio quello: Eriksen fa fatica. O si adatta, o fa fatica. E’ un giocatore diverso, guarda di più la porta. Speravo che il lockdown servisse a farlo inserire di più nella squadra, invece no. E’ un ottimo giocatore, non un fuoriclasse. Si deve adattare Conte, ma anche lui deve capire che in Inghilterra si gioca in un modo diverso rispetto all’Italia. E’ un processo non ancora riuscito, ma di sicuro a Conte serviva un giocatore diverso”.

LAUTARO MARTINEZ – “Lautaro? Vi dico papale papale quello che è successo: l’altro giorno si è preso il rigore, e oggi non gioca. Anche Sanchez è un giocatore da recuperare. Chi è che al Barcellona dovrebbe pagare Lautaro è un nemico di Messi. Se Messi chiama Lautaro, il presidente deve prendere un amico di Messi. C’è un giocatore che, se Inter e Barcellona facessero uno scambio alla pari, cambierebbe radicalmente faccia all’Inter: de Jong. Io lo scambierei Lautaro per de Jong”.

COPPE – “Le italiane sono avvantaggiate nelle coppe. Le francesi sono molto ma molto sfavorite. Il Lione non giocherà da sei mesi. Sei mesi sono un’eternità, la Juve è molto favorita per il ritorno. Anche il Psg penalizzato. Ma la più forte in Europa oggi è il Bayern”.

(Fonte: Sky Sport)