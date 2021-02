Inter, Conte chiarissimo fin da inizio mercato. “Al club ha detto questa frase”

Antonio Conte lo ha ribadito più volte: ben conscio dei problemi societari, non ha preteso alcun innesto sul mercato da parte del club. Il tutto a patto però che non uscisse nessuno. Il Giorno ha infatti raccontato quanto detto dal tecnico alla dirigenza dell’Inter: “«Non chiedo nessuno ma non toglietemi nessuno».

Antonio Conte è stato chiarissimo fin dall’alba del mercato di riparazione, che per l’Inter dovrebbe chiudersi stasera con la sola uscita di Nainggolan, a meno di imprevedibili sorprese. Del resto le strategie della società sono chiare sin da agosto, così come confessato dall’allenatore: soldi da investire non ce ne sono, la parola d’ordine è «tagliare le spese»”.