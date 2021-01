Inter, veto ‘inaspettato’ per l’estate. C’è un intoccabile ora per Conte: “Non si muove più”

Un muro semplicemente insuperabile. Un vero leader, capace di trascinare e guidare i compagni, nella notte di assenza in panchina di Antonio Conte. Non ci sono più dubbi sulla centralità di Milan Skriniar in questo progetto Inter. L’estate scorsa, dopo aver passato un post lockdown tutt’altro che agevole, il difensore slovacco era sul punto di lasciare i nerazzurri, dato il concreto interesse del Tottenham. Nell’ultima parte della scorsa stagione, infatti, Skriniar aveva praticamente perso il posto. Da Milan, però, mai una polemica, una parola fuori posto. E così, terminato il mercato estivo e cominciata la nuova stagione, l’ex Samp si è concentrato al meglio, rimettendosi al centro del villaggio con qualità e determinazione.

Dopo le difficoltà di adattamento alla difesa a tre del 2019-20, Skriniar è subito parso un altro, a proprio agio con il sistema di gioco di Antonio Conte. Il risultato? Smaltiti i problemi legati al Covid, dall’8 novembre in poi, giorno della sfida contro l’Atalanta, Milan non ha più perso il posto. E si è guadagnato i gradi di leader, ma soprattutto di intoccabile. Per il presente e per il futuro. Tanto che da Conte e dall’Inter è arrivato un veto, tra virgolette, visto come stava per finire, ‘inaspettato’ per la prossima estate. Skriniar, infatti, non si muove:

“Insomma, Skriniar oggi è incedibile per l’Inter. A gennaio diverse squadre si sono informate su di lui, soprattutto dalla Premier League, ma la linea della società è cambiata. Lo stesso Conte lo ritiene intoccabile. Non si muove più, è di nuovo centrale nel progetto Inter”, si legge su calciomercato.com.

