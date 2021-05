CdS – Inter, addio Conte non sorprenderebbe. Tottenham e Arsenal cambieranno allenatore

La nuova politica dettata da Zhang non obbligherà alla vittoria dello scudetto per il secondo anno. Ma al tecnico basterà?

Questo nonostante siano subito state messe in avanti le mani sulle pretese. Non ci saranno rispetto ad uno scudetto bis, si chiederà all'Inter di restare in Champions. Ma al tecnico questa prospettiva piacerà? Non ha mai discusso di sposare un progetto quando sa di poter vincere perché per lui lottare per quello è essenziale. Il giornale sportivo scrive dell'allenatore: "Non sarebbe così sorprendente se dovesse preferire un’uscita dal suo contratto (13 milioni di euro netti per la prossima stagione), obbligatoriamente attraverso una transazione. Tanto più che, come riportato nei giorni scorsi, ci sono già stati contatti con il Tottenham. E, rimanendo in Premier League, anche l’Arsenal sarebbe alla ricerca di nuovo allenatore".