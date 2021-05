CdS – Inter, cosa deciderà l’area tecnica? Conte, Ausilio e Marotta scelgono insieme

I dirigenti e l'allenatore potrebbero non accettare le richieste di Zhang su una politica di austerity e auto sostenimento del club

Lo scenario disegnato dal Corriere dello Sport rispetto ai problemi economici dell'Inter è alquanto preoccupante. Perché la politica di austerity imposta da Zhang come modello per la sopravvivenza del club, un club che sarà chiamato ad autosostenersi, avrebbe aumentato i dubbi di Conte e anche quelli di Marotta ed Ausilio. Per questo il quotidiano sportivo, scrive che c'è il rischio che l'area tecnica della società nerazzurra subisca una grossa rivoluzione.

"Né Conte. Ma nemmeno Marotta e Ausilio . C’è il serio rischio che, dopo lo scudetto, l’area tecnica nerazzurra si ritrovi completamente azzerata. Per proseguire diventa, infatti, obbligatorio accettare i piani di Steven Zhang. E non c’è certezza che allenatore e dirigenti siano disposti ad affrontare una stagione da “lacrime e sangue”. Anzi, in questo momento, emergono soprattutto forti perplessità. E non sarebbe una sorpresa se la decisione finale fosse presa di comune accordo, vale a dire: avanti tutti insieme o fuori tutti insieme", si legge.

Per questo il giornale sottolinea che lo snodo sarà un confronto con il presidente. Sia il tecnico che i due dirigenti sono in scadenza nel 2022. Se si deciderà di proseguire insieme l'accordo per il rinnovo potrebbe arrivare in un secondo momento. Ma se il tecnico e i dirigenti non fossero d'accordo con i piani prospettati dal presidente in poco tempo Zhang - che ha già programmato di rientrare in Cina non in tempi lunghissimi - dovrebbe scegliere i nuovi dirigenti che a loro volta individuerebbero poi un nuovo tecnico.